Похороны африканского наемника состоялись на Кубани по православному обряду.

В Украине убит наемник ЧВК "Вагнер" из Танзании. Таримо Немес учился в российском университете и был арестован за продажу наркотиков, из тюрьмы он попал на войну, ведь глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активно вербует зэков.

31-летний Таримо имел позывной "Мбэа". Его ликвидировали под Бахмутом. В ЧВК "Вагнер" он исполнял обязанности штурмовика. Посмертно Немеса наградили медалью "За отвагу" и окопным крестом "ЧВК Вагнера". Похороны африканского наемника состоялись на Кубани по православному обряду, передает "Кавказ.Реалии".

Ранее в Украине был ликвидирован "вагнеровец" из Замбии Лемехани Ньирэнда почти с идентичной историей. Он тоже учился в России и был осужден за наркотики.

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Наемники и зэки в российской армии

14 ноября прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин официально разрешил иностранным наемникам служить в русской армии.

Кремль также ищет наемников в Афганистане и Туркменистане.

Российское командование умышленно отправляет в бой зэков без питания, потому что они "пушечное мясо", отмечал офицер ВСУ Андрей Ильенко.

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