Это первый известный случай гибели иностранного гражданина, завербованного в России для участия в боевых действиях в Украине.

Семья 23-летнего студента из Замбии, который находился в российской тюрьме, а позже был убит на войне в Украине, требует от РФ объяснить все обстоятельства произошедшего.

Сестра Лемехани Ньиренды сказала в интервью Би-би-си, что близкие не знали о его отправке на фронт. Музангалу Ньиренда сказала, что гибель молодого человека на войне в чужой стране оставила слишком много вопросов - и в первую очередь, почему ему не дали возможности сообщить семье, что его завербовали и отправляют на войну, и не было ли это сделано принудительно.

Глава МИД Замбии Стэнли Какубо заявил, что на войне в Украине погиб гражданин этой страны, который ранее отбывал срок в России. Это первый известный случай гибели иностранного гражданина, завербованного в России для участия в боевых действиях в Украине. По сведениям главы замбийского внешнеполитического ведомства, Ньиренда погиб "на поле боя" в Украине 22 сентября. Его тело уже находится в Ростове-на-Дону и вскоре будет отправлено в Замбию.

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По словам Какубо, Замбия уже потребовала объяснений от российской стороны в связи с отправкой своего гражданина на войну в Украину и его гибелью там.

"Мы еще слишком многого не знаем, - сказала Музангалу Ньиренда корреспондентам Би-би-си. - К примеру, почему властям Замбии ничего не было известно о его отправке на войну? Люди, пославшие его туда, отнеслись к нам с презрением, для них он был никем, они просто использовали его". "Мы хотим узнать, каким образом его завербовали, а семья при этом ничего не знала. Может быть его запугали и заставили?" - продположила сестра погибшего.

Как рассказала Музангалу Ньиренда, ее брат еще в 2019 году получил государственную стипендию и в рамках договора между Россией и Замбией отправился в РФ изучать основы строительства ядерных объектов в Московском инженерно-физическом институте.

По словам сестры, Ньиренда подрабатывал курьером - и в 2020 году его задержали с посылкой, в которой обнаружились наркотики.

"Мы уверены, он не знал, что находится в посылках, которые он доставлял. Нам он говорил, что не знал об этом. Ему отправляли сообщения, в которых было сказано, где забрать посылку и куда ее доставить, - пояснила она. - Однажды его остановила полиция, его обыскали и обнаружили в посылке наркотики. Он объяснил, что работает онлайн-курьером и не знает, что находится в посылках, но его арестовали".

По данным телеграм-канала "Осторожно, новости", Ньиренда "попался" с мефедроном в московском парке и получил девять с половиной лет заключения. Следствие установило, что студент успел сделать три "закладки", утверждает канал.

Родственники надеялись, что Ньиренда благополучно вернется домой. Однако, как считают члены семьи, в колонии его завербовали в ЧВК "Вагнер", куда в последнее время набирают добровольцев из числа заключенных, обещая им свободу в обмен на участие в военных действиях в Украине.

Даже после отправки в российскую тюрьму Ньиренда находил способы связаться со своими родственниками в Замбии. Последний раз он позвонил родителям 31 августа - и этот разговор вызвал у них серьезную тревогу.

"Он сказал тогда родителям: "я больше не в тюрьме, но то, где я нахожусь, - это секрет". Это вызвало у моих родителей, да и у всех нас, большое беспокойство. Мы знали, что он - заключенный в чужой стране, где у него нет никаких прав, мы очень тревожились по поводу происходящего, но он не мог раскрыть подробности, а родители не стали его вынуждать", - сказала сестра Лемехани.

Семья сообщила об этом странном звонке властям Замбии, и их заверили, что выяснят, где находится Лемехани. Однако несколько месяцев спустя пришло известие о гибели молодого человека на войне в Украине.

"Он был молод, но они украли у него жизнь. У него остался брат-близнец, и они украли у моего брата его вторую половинку, - сказала сквозь слезы его сестра. - У него было так много планов! Он учился, чтобы вернуться и ухаживать за нашей матерью. Он хотел помогать строить в Замбии новую жизнь. А они его у нас украли. У нас нет ответов, одни лишь вопросы. Мы хотим, чтобы его вернули домой, где бы он упокоился с миром. Мы хотим, чтобы он вернулся к тем, кто любит его, но мы хотим и получить ответы на свои вопросы".

По данным замбийских чиновников, тело убитого студента было отправлено в Ростов-на-Дону, где его подготовят к отправке на родину в Лусаку. Запрос Би-би си, направленный в министерство иностранных дел Замбии по поводу погибшего студента, остался без ответа.

Замбия, как и многие африканские страны, не желающие портить отношения с Москвой, занимает нейтральную позицию по поводу войны в Украине, но утверждает, что осуждает любые военные действия.

Казнь "вагнеровца" Евгения Нужина

12 ноября в сети появилось видео жестокого убийства Евгения Нужина. Это назвали "наказанием предателя". В телеграм-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК "Вагнера", опубликовали видео с убийством Нужина. Перед смертью мужчина сказал, что "пришел в себя" в подвале, где ему сообщили, что его будут "судить".

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