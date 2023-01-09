Сами указы об освобождении были закрыты из-за государственной тайны.

Заключенных из России, которые согласились участвовать в войне против Украины, освободили тайным указом еще до того, как вывезли из колоний.

Правозащитница и член СПЧ Ева Меркачева заявила РИА Новости, что, по словам родственников заключенных, которые позже отправились на войну, им выдали документы об освобождении еще до отправки в Украину. Сами указы якобы были закрыты из-за государственной тайны.

"У меня нет указов самих, но я говорила с близкими этих людей, которые были первыми освобождены. Они все уверяют, что на руках у них документы, подписанные… началом июля - 5 июля. И вывезли соответственно в этот же день или на следующий… Соответственно этих людей освободили еще пятого числа", - рассказала Меркачева.

Видео дня

Завербованные Пригожиным заключенные на войне в Украине: подробности

Полгода назад главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин лично ездил в российские колонии вербовать зэков на войну против Украины. Часть из них согласилась. Заключенных бросают на передовую фактически без подготовки.

"Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

Недавно Пригожин засветился на "складе" с ликвидированными наемниками, что в РФ подали как чествование памяти "героев".

Вас также могут заинтересовать новости: