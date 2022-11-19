ССО Афганистана проходят определенную подготовку под эгидой вагнеровцев в Иране.

ЧВК "Вагнер" в Иране занимается подготовкой бойцов Сил спецопераций Афганистана для войны в Украине - есть планы до конца года мобилизовать 3 тыс. военнослужащих и до февраля-марта еще до 5 тыс. людей. Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт Алексей Гетьман.

"В Белгородской и Курской областях господин Патрушев (глава Совбеза РФ - УНИАН) делает комитет организации "народным ополчением". К вагнеровцам, они хотят приобщить "мобиков" с тщательной подготовкой. ССО Афганистана проходят определенную подготовку под эгидой вагнеровцев в Иране. Этим бойцам предложили медстрахование им и их семьям, заработную плату. Есть планы до конца года мобилизовать по меньшей мере 3 тыс. таких военнослужащих и до февраля-марта еще до 5 тыс. таких людей. Это люди, которых готовили американские инструкторы. Они умеют воевать", - рассказал Гетьман.

Кадровые проблемы России

26 октября появилась информация, что Россия вербует бывших афганских коммандос. На следующий день эксперт сообщил, что Россия вербует в Афганистане этнических туркменов.

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