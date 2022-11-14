Речь идет не только о контрактной службе, но и о призыве.

Президент Российской Федерации Владимир Путин официально разрешил иностранным наемникам служить в российской армии. Соответствующий документ уже опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что указ российского главы вносит поправки в положение о порядке прохождения военной службы от 1999 года. Теперь иностранцы могут наравне с гражданами РФ служить в армии.

"Солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами (РФ – УНИАН), в том числе имеющими гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства", - говорится в документе.

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При этом указано, что речь идет не только о контрактной службе, но и о призыве.

В то же время контракт на службу нельзя подписывать иностранцам, которые находятся под следствием, имеют обвинительный приговор или непогашенную судимость. Такое же положение действует в отношении россиян.

Кроме того, контракт не может заключать иностранцы, у которых не вышел срок административного наказания за наркотики.

Мобилизация в России - что известно

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. СМИ сообщили, что в российскую армию призвали около 492 тысяч человек. При этом часть мобилизованных просто бросили на горячие участки фронта без какой-либо подготовки, чтобы прикрывать отступающих.

Кроме того, в России сталли незаконно отправлять на войну против Украины заключенных. Отмечается, что "пушечное мясо" в колониях набирал лично главарь ЧВК "Вагнер" Евгенйи Пригожин. Соответствующее видео появилось в сети.

В украинской разведке считают, что призыв зеков в России проходит на фоне нехватки желающих воевать против бойцов ВСУ.

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