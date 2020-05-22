Жириновский предложил продать за границу мумию Ленина

Российский политик уверен, что покупатели на столь экзотический товар обязательно найдутся, а Россия получит от сделки "огромные деньги".

Скандально известный российский политик Владимир Жириновский предложил продать мумию Ленина. Читайте такжеРоссиянин решил избавиться от сына и разместил объявление на Avito в разделе "животные" На такую идею его вдохновило желание бизнесмена из Франции продать картину "Джоконда". "Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина", - предложил в своем Twitter главный либерал-демократ России. При этом Жириновский уверен, что покупатели на забальзамированного Ленина обязательно найдутся. "Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист", - уверяет политик. "С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад", - резюмировал Жириновский.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter