Жириновский предложил продать за границу мумию Ленина
08:09, 22 мая 2020Русский міръ
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Российский политик уверен, что покупатели на столь экзотический товар обязательно найдутся, а Россия получит от сделки "огромные деньги".
Мумия Ленина / фото REUTERS
Скандально известный российский политик Владимир Жириновский предложил продать мумию Ленина.
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На такую идею его вдохновило желание бизнесмена из Франции продать картину "Джоконда".
"Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина", - предложил в своем Twitter главный либерал-демократ России.
При этом Жириновский уверен, что покупатели на забальзамированного Ленина обязательно найдутся.
"Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист", - уверяет политик.
"С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад", - резюмировал Жириновский.
фото скриншот twitter.com/Zhirinovskiy
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