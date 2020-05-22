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Жириновский предложил продать за границу мумию Ленина

08:09, 22 мая 2020
Русский міръ
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Мумия Ленина / фото REUTERS

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На такую идею его вдохновило желание бизнесмена из Франции продать картину "Джоконда".

"Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина", - предложил в своем Twitter главный либерал-демократ России.

При этом Жириновский уверен, что покупатели на забальзамированного Ленина обязательно найдутся.

"Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист", - уверяет политик.

"С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад", - резюмировал Жириновский.

фото скриншот twitter.com/Zhirinovskiy

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