"Отвратительное явление": Жириновский добился изоляции депутатов Госдумы из-за коронавируса (видео)

Депутату от ЛДПР на две недели аннулировали пропуск в Госдуму.

Одиозный российский депутат Владимир Жириновский добился карантина для своего коллеги по фракции ЛДПР Сергея Катасонова, который недавно вернулся из Франции, но скрыл это и не попал на двухнедельную самоизоляцию.

Как сообщает "Радио Свобода", это произошло на заседании Госдумы. По словам Жириновского, эту информацию партия получила "из Шереметьево".

После своего возвращения Катасонов посещал заседания Государственной думы. Так, он присутствовал на заседании, на котором выступал президент РФ Владимир Путин.

"Он появился здесь - вторник, среда, четверг. Он уже может быть носителем этой инфекции. Отвратительное явление, ему наплевать на всех нас. Он, может, уже заразил десятки людей здесь", - сказал Жириновский.

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По предложению спикера Вячеслава Володина Катасонову на две недели аннулировали пропуск в Думу. "В отношении его помощников, с кем общался, должны быть такие же решения. И, коллеги во фракции с пониманием отнеситесь - вот тот ряд, где находился наш коллега, ряд выше и ниже - на карантин. Ну и, коллеги, те, кто общался, также на карантин", - предложил Володин.

Как сообщал УНИАН, ранее Жириновский из-за коронавируса и ОРВИ запретил жать себе руку.