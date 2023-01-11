Решение Шойгу назначить вместо Суровикина Валерия Герасимова бурно обсуждают во всех российских пабликах.

Провоенная российская аудитория откровенно разгневана решением министра обороны Сергея Шойгу понизить в должности Сергея Суровикина, которого пропагандисты еще в октябре обозвали "генералом Армагеддоном".

К слову, рашистские "блогеры" очень приветствовали назначение Суровикина, приход которого ознаменовался массированными ударами РФ по украинской энергосистеме.

Сегодняшнее решение Шойгу назначить вместо Суровикина нынешнего начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова бурно обсуждают во всех рашистских пабликах.

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Большинство россиян согласны, что Минобороны готовит их к поражению. Суровикина же ставят в пример как беспринципного и кровожадного руководителя армией.

По мнению россиян, Герасимов будет намного мягче Суровикина. В связи с чем многие одурманенные пропагандой российские пользователи сети побаиваются ослабления агрессии против Украины и новых "жестов доброй воли".

Кто такой Суровикин

Суровикина назначили командовать оккупантами в Украине в октябре 2022 года, другие лица подобные должности в России занимали недолго.

Суровикин участвовал во Второй чеченской войне и отдавал преступные приказы в Сирии, из-за чего генерала прозвали "мясником из Аллепо". В СМИ его называли "корумпированным и брутальным генералом даже по меркам России".

В российских СМИ утверждали, что Суровикина поддерживает главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, крайне враждебно относящийся к министру обороны Сергею Шойгу.

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