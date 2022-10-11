Из-за противника в нашей стране повреждениям подверглись 205 объектов.

Вследствие обстрелов Украины российскими оккупантами 10 октября погибли 20 человек.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

"Во время этих ракетных ударов, по состоянию на 12:00, у нас есть цифры насчет погибших - это 20 человек. Травмировано 108", - заявил он.

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Представитель ГСЧС отметил, что под обстрелы попали 13 областей Украины и город Киев. Возник 51 пожар, практически все из них сейчас уже ликвидированы.

Кроме того, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

"Если по состоянию на вчерашний вечер, это 21:00, у нас было обесточено более 1 тыс. 300 населенных пунктов по Украине, то сейчас эта цифра - 180", - сказал Хорунжий.

По его словам, всего было повреждено 205 объектов. В частности, 45 домов, 30 многоэтажных домов и объекты критической инфраструктуры.

Массовый удар по Украине 10 октября - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов.

Также сегодня, 11 октября, глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что в результате массированных ракетных ударов России 10 октября погибли 19 человек, 108 пострадали, также было повреждено 199 объектов инфраструктуры.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат говорил, что оккупанты совершили массированный обстрел нашего государства 10 октября различными ракетами, чтобы достичь большего эффекта от разрушений.

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