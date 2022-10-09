За время войны, в РФ освободили или отстранили примерно восемь генералов, а по меньшей мере 10 были убиты.

Российское Минобороны назначило Сергея Суровикина новым командующим военных действий России в Украине. Он является коррумпированным и брутальным генералом, даже по стандартам российской армии.

Так охарактеризовал его председатель Московского бюро Financial Times Макс Седдон.

Ранее Суровикин командовал российскими войсками в Сирии. Его обвиняют в жестокой бомбардировке города Алеппо. Он также командовал российскими военно-воздушными силами, а с лета - группой российских войск на юге Украины, пишет Голос Америки.

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"Кое-кто подозревал", что Суровикин еще несколько месяцев назад стал фактическим командующим, в частности из-за того, что он руководил крупнейшей региональной группой сил, отметил аналитик Американского центра CNAS Майкл Кофман. Он предположил, что нынешнее решение сделает Суровикина первым, а российского генерала Александра Лапина, которого обвиняли в провале россиян под Лиманом, вторым командующим россиянами в Украине.

"Война в Украине не приносит славы российским военным, а является токсичной для главных командующих", - говорится в статье The Washington Post. Издание указывает, что за время войны, в РФ уволили или отстранили по меньшей мере восемь генералов, а по меньшей мере 10 были убиты. Авторы противопоставляют российскую армию, где трудно понять, кто командует войной, украинским вооруженными силами, где имена командующего генерала Валерия Залужного а также генерал-полковника Александра Сырского хорошо известны.

На фоне успехов ВСУ на фронте, в Москве усилилось противостояние между военным руководством, которое пытается обвинить друг друга в провалах.

Война в Украине

В ходе контрнаступления ВСУ освободили почти всю Харьковскую область. Российские военные, убегая, покинули сотни единиц военной техники.

14 сентября начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники взяли под огневой контроль почти всю Херсонщину.

8 октября рано утром был взорван Крымский мост. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерала Сергея Суровикина командующим "спецоперацией" в Украине. Впервые с начала полномасштабной войны Минобороны РФ создало такой пост.

Ситуация с расколом в Кремле

На фоне провалов армии РФ Путин все равно продолжает думать, что в силах контролировать ситуацию. Недавно он изменил командующего восточным военным округом. При этом Кадыров и Пригожин формируют опасный для Путина альянс, а министра оборны РФ Шойгу "сливают".

При этом аналитики американского Института исследования войны отметили, что вскоре глава Чечни Рамзан Кадыров и российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", попытаются достичь незначительных наземных военных успехов на Донетчине, чтобы сохранить свою популярность и репутацию в российском информационном пространстве.

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