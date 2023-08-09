В Сети местные жители пишут о прилетах на территории промзоны.

В оккупированной Новой Каховке ВСУ поразили пункт управления российской армии. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ (Стратком).

Отмечается, что удар по военному объекту оккупантов был нанесен около 10 утра. В Сети уже появилось видео, на котором видно огромное облако дыма и пыли на месте попадания. Также в местных чатах жители города пишут о "двух прилетах по Электромашу", где базировались оккупанты.

Ситуация на фронте

Как ранее писал УНИАН, российские захватчики прилагают большие усилия, чтобы прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, там враг сформировал наступательную группировку и пытается двигаться вперед, но без существенных успехов.

В то же время силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении украинские воины успешно отбили атаки противника на окраинах Клещиевки и в районе Зайцево. На юге наступательная операция имела частичный успех, там украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах в направлении населенных пунктов Урожайное, Приютное и Вербовое.

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