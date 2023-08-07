60 очагов возгорания леса зафиксированы в 3 районах Якутии.

В Российской Федерации не утихают масштабные лесные пожары. На территории российской Республики Саха (Якутия) действует 98 природных пожаров на территории 13 районов. По состоянию на утро 7 августа огнем охвачены более 120 тысяч гектар леса.

"Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Алданского, Олекминского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 60 очагов. Специалисты МЧС России задействованы в Олекминском и Усть-Майском районах, где действует 38 очагов лесных пожаров. … По данным космического мониторинга, задымленность наблюдалась в 11 населенных пунктах Усть-Майского и Олекминского районов", – информирует главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В середине июля в Якутии и Хабаровском крае из-за природных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера. В конце июля пожары фиксировали на площади более 400 тысяч гектар.

Лесные пожары в РФ

Массовые пожары ежегодно уничтожают сотню гектаров РФ.

В прошлом году вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину вспыхнули сибирские леса. Возгорание, площадь которого увеличилась вдвое (по сравнению с 2021 годом) не могли погасить из-за нехватки военных пожарных – их передислоцировали для вторжения в Украину.

Кроме того, россияне активно используют в войне оборудование, которое ранее предназначалось для МЧС. К примеру, самолеты-амфибии и беспилотники.

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