Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за день прокомментировал ликвидацию главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина. Он отметил, что теперь непонятно, для кого будут страшнее 20 тысяч неконтролируемых наемников - для Украины, Беларуси, Польши или для России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на брифинге в Киеве.
"Уже второй раз за день вы у меня спрашиваете (про Пригожина - УНИАН). Ощущение, что я на похоронах Пригожина...", - сказал он.
Президент подчеркнул, что Россия, включая Пригожина и его наемников, принесла Украине столько смертей, что ничего хорошего он про "этих нелюдей" сказать не может.
"Здесь или суд в Гааге, или божий суд. В России есть альтернатива, видите ли, - президент Путин. Ну такое решение. Нечего мне прокомментировать...", - добавил Зеленский.
Он уточнил, что сейчас от "вагнеровцев" осталось 20 тысяч неконтролируемых людей.
"И тут надо подумать, для кого это страшнее - для Украины, для Беларуси, для Польши, а может для России. Никто не знает. Поэтому я думаю, что это будет общий вызов", - уверен президент.
Ликвидация Пригожина - что известно
Как известно, Пригожин погиб в результате падения самолета в России вечером 23 августа вместе со своими пособниками. По мнению американских аналитиков, Пригожина ликвидировал президент РФ Владимир Путин.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не причастна к убийству Пригожина. Глава государства отметил, что смерть главаря "вагнеровцев" "в каком-то смысле" поможет Украине.