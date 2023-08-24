Глава государства отметил, что теперь непонятно, для кого будут страшнее 20 тысяч неконтролируемых наемников - для Украины, Беларуси, Польши или для России.

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за день прокомментировал ликвидацию главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина. Он отметил, что теперь непонятно, для кого будут страшнее 20 тысяч неконтролируемых наемников - для Украины, Беларуси, Польши или для России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на брифинге в Киеве.

"Уже второй раз за день вы у меня спрашиваете (про Пригожина - УНИАН). Ощущение, что я на похоронах Пригожина...", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия, включая Пригожина и его наемников, принесла Украине столько смертей, что ничего хорошего он про "этих нелюдей" сказать не может.

Видео дня

"Здесь или суд в Гааге, или божий суд. В России есть альтернатива, видите ли, - президент Путин. Ну такое решение. Нечего мне прокомментировать...", - добавил Зеленский.

Он уточнил, что сейчас от "вагнеровцев" осталось 20 тысяч неконтролируемых людей.

"И тут надо подумать, для кого это страшнее - для Украины, для Беларуси, для Польши, а может для России. Никто не знает. Поэтому я думаю, что это будет общий вызов", - уверен президент.

Ликвидация Пригожина - что известно

Как известно, Пригожин погиб в результате падения самолета в России вечером 23 августа вместе со своими пособниками. По мнению американских аналитиков, Пригожина ликвидировал президент РФ Владимир Путин.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не причастна к убийству Пригожина. Глава государства отметил, что смерть главаря "вагнеровцев" "в каком-то смысле" поможет Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: