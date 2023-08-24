Тела погибших привезли в местный морг.

Тела погибших во время крушения самолета главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в Тверской области Российской Федерации отвезли в областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Именно там находятся останки "повара Путина".

"Его тело (Евгения Пригожина – УНИАН) находится в Тверском областном бюро судебно-медицинской экспертизы", - сообщает российский портал Msk1, ссылаясь на свои источники в тверском похоронном агентстве.

Кроме того, в сети появилось видео, как утверждается, момент доставки тел погибших при крушении самолета в морг на экспертизу. На кадрах видно несколько машин, в том числе катафалки, в сопровождении авто российской полиции.

Смерть главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина - что известно

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, на борту которого находился 10 человек, в том числе и "вагнеровцы". В Санкт-Петербурге возле "Вагнер-Центра" организовали несанкционированный мемориал для погибших "героев".

Аналитики Института изучения войны считают, что президент РФ Владимир Путин ликвидировал Пригожин. В то же вреям в британские разведчики заявили, что российский диктатор посещал ростовский штаб, который в июне захватывали "вагнеровцы".

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