Он посетил офицеров, ведущих войну против Украины

Президент РФ Владимир Путин приезжал в военный штаб в Ростове-на-Дону, который до этого захватывали "вагнеровцы" во время мятежа в июне.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, он совершил свой визит 19 августа, незадолго до гибели главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, чтобы продемонстрировать свою власть. Отмечается, что штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону расположен в 160 км от линии фронта. Там размещаются военные, которые ведут войну против Украины.

По данным разведки, российский президент провел встречу с высшими офицерами, в частности с начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым, который продолжает командовать операцией в Украине.

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"Группа Вагнера ненадолго захватила штаб в июне 2023 года. Путин, скорее всего, хочет продемонстрировать свою власть и представить высшее военное командование действующим в обычном режиме", - пояснили в Минобороны Британии.

Смерть Пригожина - что известно

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer. Все 10 человек, которые были на борту погибли. Среди них были семь "вагнеровцев".

Впоследствии стало известно, что спасатели обнаружили на месте авиакатастрофы тело Пригожина. Бортпроводница раскрыла, что самолет главы ЧВК перед полетом вдруг отправили на"краткосрочный и непонятный ремонт".

В Петербурге возле "Вагнер-Центра" возник стихийно созданный мемориал.

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