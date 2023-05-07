Он напомнил, что смертная казнь в России запрещена.

Бывший президент России и действующий замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес лиц, предполагаемо ответственных за покушение на боевика и пропагандиста Захара Прилепина.

Медведев похвалил правоохранителей за задержание подозреваемых, и пригрозил последним смертью в тюрьме.

"Важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь – даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств", – написал он в своем Telegram.

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Покушение на Захара Прилепина - что нужно знать

Утром 6 мая возле Нижнего Новгорода было подорвано авто, в котором ехал боевик "ЛДНР" и пропагандист Захар Прилепин. В результате подрыва вся передняя часть авто была уничтожена, водитель погиб на месте, а сам Прилепин получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Утром 7 мая сообщалось, что боевик выведен из медикаментозного сна, в сознании, состояние оценивают как стабильное.

Ответственность за покушение взяла на себя партизанская группа "АТЕШ", но российские правоохранители назвали виновным гражданина Украины Александра Пермякова, который проживал в Подмосковье и приграничной Белгородской области РФ.

Он признался российским силовикам в содеянном. Пермяков утверждает, что готовил преступление сам, якобы будучи завербованным украинскими спецслужбами.

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