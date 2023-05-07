Боевика вывели из состояния комы.

На следующий день после того, как было подорвано его авто, российский пропагандист и боевик "ЛДНР" Захар Прилепин "чувствует себя хорошо", сообщают российские власти и пропагандисты.

Как проинформировал Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, где произошло покушение, Прилепин уже в сознании.

"О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей - его состояние стабильное, настроение бодрое. Всё хорошо, дай Бог здоровья!", – пишет он.

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Пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу боевика сообщает, что "Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, он находится в сознании, чувствует себя хорошо".

Подрыв авто Прилепина - что нужно знать

Около 10:40 утра в субботу, 6 мая, возле российского Нижнего Новгорода было подорвано авто, в котором находился боеприк "ЛДНР", пропагандист и писатель Захар Прилепин. У машины полностью оторвало переднюю часть, водитель – также боевик – погиб на месте.

Самого Прилепина спустя два часа после взрыва транспортировали в больницу на вертолете. Врачи сообщали, что у него многочисленные переломы и ушибы, минно-взрывное ранение, контузия легких и другие травмы. Вечером субботы его состояние оценивали как стабильно тяжелое.Его ввели в медикаментозный сон.

Страна-агрессор традиционно объявила, что к инциденту якобы причастна Украина и страны Запада, в частности, США. Российская пропаганда уже назвала виновных в покушении. Это якобы лица, давно работавшие на украинские спецслужбы.

В Офисе президента назвали этот инцидента свидетельством того, что в РФ началась крупная внутренняя война между кланами.

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