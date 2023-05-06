В России уже оперативно слепили самую удобную для себя версию покушения на Прилепина.

Задержанный в Нижнем Новгороде украинец признался в покушении на Захара Прилепина и якобы работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает провластный телеграм-канал "112".

"Мужчина рассказал, что был завербован одной из спецслужб Украины еще несколько лет назад. Он давал необходимую им информацию, а взамен получал деньги. Последним заданием стало получение паспорта РФ и переезд. Следующий шаг – ликвидация Захара Прилепина", – говорится в сообщении.

Издание утверждает, что подозреваемый несколько дней следил за пропагандистом перед покушением. Также утверждается, что для подрыва автомобиля были использованы противотанковые мины, которые были зарыты на пути к дому Прилепина. На одну из этих мин его автомобиль, вроде бы, и наехал.

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Покушение на Прилепина – что известно

Ранее сегодня в Нижегородской области России был взорван автомобиль, принадлежащий бывшему боевику "ЛНР", известному пропагандисту Захару Прилепину. В этом взрыве погиб водитель Прилепина, а сам он получил тяжелые ранения.

Ответственность за покушение взяла на себя партизанская группа "АТЕШ". Ранее она утверждала, что работает на оккупированной территории Украины, но с некоторых пор у нее появились филиалы в России.

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