Виктор Андрусив отметил, что всего в списке предателей примерно 14 тысяч человек.

Скрытая мобилизация в Российской Федерации провалилась. Кремль решил отравить на войну против Украины военных из временно оккупированного Крыма, которые предали присягу в 2014 году.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

"В апреле они организовали принудительную мобилизацию в ЛДНР. Однако люди начали прятаться, а на фронте эти солдаты разбегались при первых обстрелах. Поэтому Кремль нашел новое решение - мобилизация крымских предателей 2014 года", - говорится в сообщении.

При этом советник главы МВД уточнил, что во время оккупации украинского полуострова предателями стали около 14 тысяч военных.

"За восемь лет многие из них демобилизовались и ушли со службы. Так вот, сейчас их в принудительном порядке мобилизуют и пополняют ими разбитые бригады, находящиеся на восстановлении в Крыму", - отметил Андрусив.

Кроме того, он указал, что предатели не подлежат обмену, поэтому им светит до 15 лет тюрьмы по статье 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным ГУР Минобороны, в России продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию" - проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.

При этом в Генштабе ВСУ заявили, что в приграничных областях Российская Федерация тренирует около 2,5 тысячи резервистов, которых потом оправят воевать в Украину.

В то же время из-за масштабных потерь в живой силе на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей в рамках мобилизации рашисты проинформировали руководство местных предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что в Донецке происходит "глобальный бунт родных" против мобилизации. А по данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, на оккупированной части области мужчинам, которые отказываются от мобилизации на войну, угрожают расстрелами.

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