Вооруженные силы Украины могут войти на территорию временно оккупированного Россией Крыма уже до конца 2022 года.
Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По его словам, активная фаза русско-украинской войны должна пойти на максимальный спад до конца года.
"До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма", - сообщил Буданов.
Главный украинский разведчик подчеркнул, что ресурсов в России для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев.
Буданов считает, что война закончится единственным: возвращением всех украинских оккупированных территорий, в том числе и Крыма.
Кроме того, по его мнению, война закончится для России одним из вариантов: изменением политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности РФ или разделением России на три и более части.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сегодняшний день попытки возможного возврата Крыма из-под российской оккупации военным путем приведут к сотням тысяч убитых среди украинских военных.
Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украине по силам освободить оккупированные Россией Крым и районы Донбасса, захваченные до 24 февраля.