Активная фаза русско-украинской войны завершится к концу текущего года, говорят в ГУР.

Вооруженные силы Украины могут войти на территорию временно оккупированного Россией Крыма уже до конца 2022 года.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, активная фаза русско-украинской войны должна пойти на максимальный спад до конца года.

"До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма", - сообщил Буданов.

Главный украинский разведчик подчеркнул, что ресурсов в России для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев.

Буданов считает, что война закончится единственным: возвращением всех украинских оккупированных территорий, в том числе и Крыма.

Кроме того, по его мнению, война закончится для России одним из вариантов: изменением политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности РФ или разделением России на три и более части.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сегодняшний день попытки возможного возврата Крыма из-под российской оккупации военным путем приведут к сотням тысяч убитых среди украинских военных.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украине по силам освободить оккупированные Россией Крым и районы Донбасса, захваченные до 24 февраля.

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