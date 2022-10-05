Россиянам нечем защищать Москву от ядерного удара.

Только 41% ядерного арсенала России теоретически готов к применению "сразу по команде".

Об этом в Facebook рассказал военный аналитик Defense Express Иван Киричевский.

По оценкам западных аналитиков, из 6 тысяч ядерных боезарядов 1500 - боеголовки, которые на самом деле давно отслужили свой срок, поэтому их нужно утилизировать.

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Из 12 баз хранения ядерного оружия 5 расположены непосредственно или возле Москвы, или в приграничных с Украиной областях – Брянск, поселок Можайск Московской области и Белгород. Остальные 7– либо вблизи Урала, либо на Дальнем Востоке.

"Остались ли у россиян ядерные авиабомбы для самолетов тактической авиации и атомные снаряды к пушкам калибра 152 мм и 203 мм, достоверных данных нет. Некоторые источники утверждают, что такие "спецбоеприпасы" были утилизированы в начале 2000-х годов", – добавил Киричевский.

Теоретически ОТРК "Искандер" может выступать носителем ядерного оружия. Но россияне предпочитают использовать такие ракеты не для "последнего удара", а для "рутинного террора" гражданского населения. И это при том, что запас "Искандеров" у рашистов еще в конце августа опустился ниже отметки в 200 ракет, отметил эксперт.

Крылатые ракеты-носители ядерного оружия Х-102 и Х-55, которые запускаются с Ту-95МС и Ту-160, по своим летным характеристикам ничем не отличаются от своих "неядерных" версий Х-101 и Х-555. Поэтому ровно таким же образом уязвимы для украинской ПВО.

По словам Киричевского, у "стратегического" арсенала российских МБР есть свои нюансы.

На конец прошлого года россияне имели 336 межконтинентальных баллистических ракет-носителей ядерного оружия. Львиная доля рашистского арсенала МБР на самом деле отслужила свой нормативный срок службы.

"И на этом фоне фразы в стиле "если Кремль нажмет "красную кнопку", то ядерная бомба скорее рванет у них" – выглядят не бравадой, а просто упрощенным пересказом реального состояния дел", – подчеркнул эксперт.

Более того, у россиян, вероятно, нечем защищать Москву от возможного ядерного удара в ответ.

"Основу системы ПРО Москвы составляют 68 шахтных пусковых установок для запуска "противоракет" типа 53Т6 из состава комплекса А-135 "Амур", который был поставлен на боевое дежурство еще в 1970-х годах. Эти "противоракеты" 53Т6 еще в начале 2010-х годов окончательно исчерпали свой нормативный ресурс, чтобы сохранить их на боевом дежурстве – пришлось проводить соответствующие контрольные испытания в Казахстане", – написал аналитик.

Теоретически, для обновления системы ПРО Москвы назначен комплекс А-235 "Нудоль", испытания которого состоялись осенью 2021 года. Но похоже, что организовать серийное производство такого комплекса ПРО россияне не смогли, добавил Киричевский.

Угроза ядерного удара России - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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