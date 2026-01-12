Клопотенко раскрыл детали помолвки с любимой (фото)

Пара хотела соблюсти украинские традиции.

Известный украинский ресторатор Евгений Клопотенко раскрыл подробности своей помолвки с коммуникационщицей Екатериной Воскресенской.

Повар опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию фотографий и видео с праздника, который прошел в кругу друзей и родных. Он признался, что они с Екатериной решили совместить сватание и помолвку, но придерживались только тех традиций, которые им больше всего по душе:

"Нам очень хотелось, чтобы этот день был настоящим: и о традициях, и о нас. Поэтому мы совместили сватание и помолвку, а из традиций оставили те, которые нам больше всего нравились. Одаривание рушниками, вышитой рубашкой, хлебом, танец родителей, музыкантов и даже перевязывание рушником. А остальное прожили по-современному, по-своему".

