Рассказываем о том, какой затерянный город так и не был найден учеными до сих пор.

Существуют ли в мире затерянные города? Мы знаем об их существовании, так как они описаны в древних текстах, однако точное местонахождение, возможно, навсегда утрачено во времени. Ученые активно занимаются раскопками утраченных цивилизаций, но они не нашли всего - в отличие от так называемых "черных археологов", которые, судя по артефактам на черном рынке, обнаружили эти поселения и неплохо заработали.

Какие самые известные затерянные города

Издание Live Science в своем обзоре представляет шесть знаменитых затерянных городов, местоположение которых остается тайной до сих пор. Некоторые из них были разграблены мародерами - они вывезли оттуда огромное количество артефактов, но так и не раскрыли точное место поселений.

Ирисагриг

В 2003 году, после вторжения США в Ирак, на рынке антиквариата начали появляться тысячи древних табличек под названием "Ирисагриг". По этим табличкам ученые смогли определить, что в Ираке около 4000 лет назад существовал и процветал город Ирисагриг.

Судя по табличкам, правители древнего города жили во дворцах и у них было много собак. Они также содержали львов, которых кормили крупным рогатым скотом. Те, кто ухаживал за львами назывались "львиными пастухами", а за свою службу они получали пайки пива и хлеба. Надписи также упоминают храм, построенный в честь бога озорства и мудрости Энки - известно, что в этом храме время от времени проходили праздники.

По мнению ученых, в 2003 году Ирисагриг обнаружили и разграбили мародеры, но вот археологи до сих пор не нашли город.

Итджтави

Египетский фараон Аменемхат I (его правление пришлось примерно на 1981-1952 годов до н. э.) приказал построить новую столицу, которая получила название "Итджтави". Его можно перевести как "захватчик Двух Земель" или "Аменемхат - захватчик Двух Земель", что отражает непростые события того времени.

Видимо, сам фараон столкнулся с серьезными потрясениями и был убит. Несмотря на это, город Итджтави оставался египетской столицей примерно до 1640 года до н. э., пока север страны не захватили гиксосы, и королевство не распалось.

Хотя местонахождение Итджтави до сих пор не установлено, археологи полагают, что он расположен где-то недалеко от Лишта, в центральной части Египта. Отчасти это связано с тем, что в Лиште находится множество захоронений элиты, в том числе и пирамида Аменемхата I.

Аккад

Город Аккад (его также знают как Агаде) был столицей Аккадской империи, которая процветала между 2350 и 2150 годами до н. э. В период своего расцвета империя простиралась от Персидского залива до Анатолии. Многие из ее завоеваний были совершены во время правления Саргона Аккадского, который жил около 2300 года до н. э.

Важнейшим сооружением в городе Аккад был храм "Эулмаш", посвященный Иштар - богине войны, красоты и плодородия. Этот город так и не был найден, но считается, что он находился где-то в Ираке. Древние записи указывают, что Аккад был разрушен или заброшен после распада Аккадской империи примерно в 2150 году до н. э.

Аль-Яхуду

Аль-Яхуду означает "город" или "поселение" Иудеи. В этом городе жили евреи в Вавилонской империи после того, как Иудейское царство завоевал царь Навуходоносором II в 587 году до н. э. Часть населения он отправил в изгнание, что было обычной практикой у вавилонян.

Известно о существовании около 200 табличек из поселения Аль-Яхуду, которые указывают, что изгнанники сохранили свою веру и использовали имя Бога Яхве в своих именах.

Хотя местонахождение города археологи также не нашли, он, вероятно, находился в нынешнем Ираке. И, поскольку таблички из Аль-Яхуду появились на рынке антиквариата без официальных раскопок, можно предположить, что "черным археологам" удалось найти его раньше ученых.

Вашуканни

Вашуканни был столицей империи Митанни, которая существовала примерно с 1550 по 1300 год до н. э. Ее территория охватывала северо-восточную Сирию, южную Анатолию и северный Ирак. Столкнувшись с жесткой конкуренцией со стороны Хеттской империи на севере и Ассирийской империи на юге, Митанни постепенно теряла свои территории.

Город Вашшуканни так и не был найден, и некоторые ученые полагают, что он мог находиться в северо-восточной Сирии. Жители столицы и большей части территории империи известны как хурриты - у них был свой язык, который сохранился в древних текстах.

Тинис

Тинис - еще известный как Тжену - это древний город на юге Египта, который процветал на восходе древней цивилизации. Писатель того времени Манефон рассказывает о некоторых египетских царях, правивших здесь около 5000 лет назад.

Как отмечает инспектор Министерства туризма и древностей Египта Али Седдик Отман, после объединения столица Египта была перенесена в Мемфис, а Тинис стал столицей одного из номов (провинций Египта) в период Древнего царства (около 2649–2150 гг. до н. э.).

Точное место Тиниса неизвестно и по сей день, хотя считается, что он находится недалеко от Абидоса на юге Египта. Это подтверждается захоронениями элиты и королевской семьи, которые нашли недалеко от Абидоса.

