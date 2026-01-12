'Орешник' в Беларуси: дипломат объяснил, для кого этот 'сигнал'

Бессмертный считает, что из-за технических характеристик применить этот комплекс против Украины невозможно.

Размещение ракетного комплекса "Орешник" на территории Беларуси не представляет непосредственной угрозы для Украины, зато является демонстративным сигналом для Европы и США. Такое мнение высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси в 2010–2011 годах Роман Бессмертный в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо.

По словам Бессмертного, по данным украинской и европейской разведки, количество таких ракетных объектов, которые ранее россияне применяли по Днепру и Львову, крайне ограничено – речь идет лишь о нескольких единицах, максимум – до десятка. Он также обратил внимание на вероятное местоположение комплекса и на то, что нет подтверждений, что там действительно развернуто боевое дежурство, несмотря на информационные заявления по этому поводу.

"Говорить о том, что Беларусь где-то на границе имеет целый арсенал, это явно преувеличивать количество поставленных объектов на беларускую территорию. Тем более, что это расположено буквально в 40 км от российско-беларуской границы – бывшая авиабаза. Я бы не брал на себя ответственность говорить, что какое-то подразделение там заступило на дежурство...", – подчеркнул дипломат.

Бессмертный подчеркнул, что даже в случае фактического размещения "Орешника" в Беларуси, его применение против Украины технически невозможно. Дальность полета этого комплекса, по словам специалиста, предусматривает минимальные и максимальные пределы – с беларуской территории он просто не может быть использован против Украины.

По мнению дипломата, в случае размещения комплекса в Беларуси его потенциальным назначением является не Украина, а страны Запада.

"Это сигнал с бряцанием оружия, адресованный Европе и США. Вся истерия вокруг Гренландии, в частности, также связана с российско-китайской игрой на фоне разговоров об "Орешнике" в Беларуси", – отметил Бессмертный.

В то же время он призвал скептически относиться к заявлениям Александра Лукашенко и его окружения о фактическом размещении комплекса, несмотря на публикации и спутниковые снимки. Он считает, что демонстративный сигнал Западу – очевиден.

"Как видите, этот шум, вызванный вокруг Гренландии, порожденный Россией и Китаем, в том числе фактом размещения ракетного комплекса "Орешник" на территории Беларуси. Хотя я бы подверг большому сомнению факт размещения этого комплекса в Беларуси... Что касается вероятности применения "Орешнико" с территории Беларуси, то технические характеристики не дают такой возможности. А сигнал с определенным бряцанием оружия для Европы и США здесь на поверхности, он очевиден", – подытожил дипломат.

Напомним, в ночь на 9 января российская армия атаковала Львовскую область баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Военный эксперт Юрий Федоров предположил, что РФ атаковала, чтобы попасть по газовому хранилищу и оказать психологическое давление на Украину и ее западных союзников. Ракета летела со скоростью 13 000 км/ч, преодолев 1 600 км, разделяющие Капустин Яр (РФ) и Львовскую область. Россияне могли рассчитать, что боеголовки проникнут на несколько десятков метров под землю, что приведет к возгоранию газа и, соответственно, мощному взрыву.

