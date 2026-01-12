В Одесской области увидели птиц, гнездящихся на побережье Северного Ледовитого океана

Пернатые ищут на лиманах акватории без льда, где есть пища.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области исследователи зафиксировали стаю побережника черногрудого, место гнездования которого – побережье Северного Ледовитого океана. О пернатых рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

"Черногрудый побережник – небольшая прибрежная птица семейства баранцевых. Сейчас в нацпарке "Тузловские лиманы" зимует несколько сотен птиц. Они ищут на наших лиманах акваторию без льда, где есть пища", – рассказал ученый.

По его словам, через указанный заповедник, что на юге Одесской области, пролетает осенью в Африку тысячи птиц этого вида, основная часть которых сейчас уже зимует в далеком теплом континенте.

На видео, которое обнародовал исследователь, можно увидеть, как стая небольших птиц передвигается по мелководью в поисках пищи. Пернатые передвигаются так быстро, что создается эффект "мультяшной картинки".

Побережник черногрудый: что о нем известно

Берегонок черногрудый или черноволик (Calidris alpina) – небольшая прибрежная птица семейства куликовых. Кулик небольшого размера. Масса тела – до 80 г, длина – до 22 см, размах крыльев 35-40 см. У взрослой птицы в брачном наряде верх головы, спина и плечи рыжевато-бурые, на голове черные черточки, на спине и плечах черные пятна. Верх крыльев серый, нижняя часть головы, шея и воло белые, с черными черточками. Клюв черный, слегка загнутый вниз, ноги – тоже черные.

Побережник черногрудый гнездится по всему побережью Северного Ледовитого океана. Из Северной Европы и Азии мигрирует на большие расстояния, проводя зиму в Африке и Юго-Восточной Азии. Североамериканские птицы мигрируют только на небольшие расстояния к тихоокеанскому и атлантическому побережью Северной Америки. В Украине во время сезонных миграций встречается во время зимовки в дельте Дуная и на Сиваше.

Как писал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" из-за морозов погибло много рыбы. Как отметил ученый, во время сильных северных ветров ледяные островки в водоемах разбило ветром и несколько сотен килограммов рыбы выбросило на побережье лиманов трех заповедных лиманов. Сразу же различные виды птиц набросились на рыбу и начали ее есть. К пернатым ночью присоединились шакалы и енотоподобные собаки, которые тоже не отказали себе в удовольствии полакомиться.

