Новый тип дрона 'Герань' одновременно несет на борту ПЗРК и боевую часть, - ГУР

Важное отличие этой версии - наличие на самом беспилотнике полноценной основной боевой части.

Дрон-камикадзе "Герань-2", который используется РФ против Украины, сейчас имеет новую модификацию – он одновременно несет на борту ПЗРК и боевую часть.

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на портале War&Sanctions обнародована интерактивная схема, составные элементы и электронная компонентная база беспилотного летательного аппарата "Герань-2" серии "Э", оснащенного переносным зенитно-ракетным комплексом.

"В ответ на эффективную работу Воздушных сил Украины и армейской авиации по уничтожению вражеских БПЛА, противник продолжает адаптировать свои беспилотные платформы для поражения воздушных целей", - заявляют в ГУР.

Если ранее было известно о применении "Герани-2" с советской ракетой класса "воздух-воздух" Р-60, то сегодня раскрыты детали новой конфигурации беспилотника – теперь с ПЗРК "Верба" на борту.

По данным украинских разведчиков, применение этой модификации предусматривает ручное управление беспилотником оператором в реальном времени. Для этого используется китайская оптическая камера Honpho TS130C-01, размещенная в носовом обтекателе, а также mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 (КНР).

В случае обнаружения воздушной цели оператор поэтапно активирует два сервопривода. Первый из них запускает химическую аккумуляторную батарею и азотный баллон охлаждения головки самонаведения (ГСН) ПЗРК, второй – после охлаждения до необходимой температуры ГСН открывает специально изготовленную защитную крышку. Как отмечают в ГУР, спусковой крючок ракеты зафиксирован в постоянно нажатом положении с помощью кабельных стяжек, что обеспечивает автоматический пуск сразу после захвата цели головкой самонаведения.

Специалисты подчеркивают: важное отличие этой версии от модификации с ракетой Р-60 – наличие на самом беспилотнике полноценной основной боевой части. В частности, на исследованном ГУР образце установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М. По словам аналитиков, таким образом, после отстрела зенитной ракеты БПЛА сохраняет способность выполнять свою основную ударную задачу. Наведение на цель также может выполняться оператором.

Набор блоков и компонентов стандартен для таких дронов, это - полетный контроллер, инерциальная навигационная система, 12-канальная "Комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G-модемов и т.д.

В ГУР обращают внимание на тот факт, что в инерциальной навигационной системе впервые зафиксировано использование нового 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства Murata (Япония). Этот модуль был представлен в конце 2024 года как решение для гражданских автомобильных систем – автономного вождения и современных систем помощи водителю.

Страны происхождения остальной электронной компонентной базы – США, КНР, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания.

Напомним, в 2026 году российские оккупационные войска впервые применили против Украины новый ударный беспилотник "Герань-5". В Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что этот дрон имеет длину около 6 метров, размах крыльев - до 5,5 метра, масса боевой части - около 90 кг, заявленная дальность поражения - 1 000 км.

В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", он выполнен по нормальной аэродинамической схеме, а большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами серии.

