Продление мобилизации и военного положения: президент внес в ВР два законопроекта

Сроки предлагается продлить до мая 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины два законопроекта, которыми предлагается продлить военное положение и всеобщую мобилизацию до мая 2026 года.

Как сообщает корреспондент УНИАН, законопроектом "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (регистрационный номер 14366) предлагается продлить действие военного положения с 05 часов 30 минут 3 февраля 2026 года на 90 суток, то есть до 4 мая 2026 года.

Другим президентским законопроектом "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный номер 14367) предусмотрено продление срока проведения всеобщей мобилизации с 3 февраля 2026 года также на 90 суток, то есть до 4 мая.

По информации народных депутатов, на этой сессионной неделе после рассмотрения в профильном комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки эти законопроекты могут быть проголосованы в сессионном зале.

Мобилизация и военное положение в Украине

Как сообщал УНИАН, 21 октября 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект, которым продлен срок действия военного положения до 3 февраля, за это решение проголосовали 317 народных депутатов.

В тот же день Рада продлила до февраля 2026 года и срок всеобщей мобилизации. Проголосовали 315 нардепов.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлен срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 3 февраля 2026 года.

Продление мобилизации и военного положения до мая 2026 года будет уже 18-м голосованием в Верховной Раде по этим вопросам.

