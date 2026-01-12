До конца зимы договоренностей не будет: Кулеба ответил, завершится ли война в этом году

Он отмечает, что переговоры будут продолжаться, а в это же время Путин будет рваться вперед на земле и в воздухе.

Следующий всплеск переговорного процесса по прекращению войны между Украиной и Россией будет в конце февраля, но шансов на завершение войны до конца года нет. Об этом сказал в интервью изданию "Украинская правда" бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что между Украиной, Европой и США достигнут очень большой прогресс.

"То есть это то, о чем говорили много лет. Наконец-то это зафиксировано на бумаге и структурировано. Если по каким-то обстоятельствам сейчас ничего не сложится, то следующая попытка будет начинаться не со 100 метров от цели, а с одного метра, хотя это самый тяжелый метр", - подчеркнул Кулеба.

При этом он считает, что до конца зимы никакой договоренности с россиянами о прекращении огня не будет.

"А зачем они все разваливали в энергетике, в экономике под зиму, чтобы вдруг остановиться? Ясно, что это не их стратегия", - добавил он.

Сколько еще продлится война

"Путин будет воевать в разных войнах до своего последнего вздоха, потому что ему так удобно управлять страной. Он нашел свою миссию, свою нишу в истории", - сказал Кулеба.

Он считает, что следующий всплеск переговорного процесса будет в конце февраля, а затем "окно будет где-то летом, потом снова в конце зимы".

Кулеба отмечает, что в России есть факторы, которые подталкивают к переговорному процессу, но это еще не тот уровень давления, который заставляет Путина серьезно пересматривать переговорную позицию.

"Там становится хуже по экономике, и это главный фактор. Но у них еще есть резерв – Китай. Поэтому я думаю, что сегодня интереса прекращать огонь, не выполнив задачу по Донецкой области, у Путина нет", – добавил он.

По его словам, переговоры будут продолжаться, а в это же время "Путин будет пяться вперед на земле и в воздухе".

Шанс на окончание войны

Кулеба убежден, что шанса закончить войну в 2026 году нет, но достичь соглашения о прекращении огня можно, хотя оно будет недолгим из-за российских провокаций.

"Мы же видели историю с якобы украинскими дронами, "которые атакуют резиденцию Путина на Валдае". Вот так и будет работать режим прекращения огня", - сказал экс-министр иностранных дел Украины.

Он подчеркнул, что войны останавливаются тогда, когда у всех появляется мотивация, которая может быть положительной или отрицательной:

"Положительная мотивация: я достиг того, что хотел, мне этого пока достаточно, останавливаемся. Негативная – это давление партнеров, внутренние трудности, мне нужно сделать паузу, почистить перья или сбросить давление партнера, который заставляет меня это делать. Прекращение огня между Израилем и ХАМАС – это как раз совокупность этих двух мотиваций".

При этом Кулеба отметил, что у нас сейчас нет комбинации этих мотиваций, потому что Россия уверена, что способна достигать своих целей военным путем, а Украина уверена, что способна держаться.

"Трамп, как бы это ни парадоксально звучало, бегает между Путиным и Зеленским, пытаясь создать им негативную и позитивную мотивации, а это все равно не работает", - добавил он. По его словам, у каждого есть компенсаторные ресурсы: для России - это Китай, а для Украины - Европа.

"И поэтому, пока Европа и Украина будут держаться вместе, Трамп не может их сломать", - отметил Кулеба.

Когда закончится война в Украине

Как сообщал УНИАН, Гвендолин Сассе, директор Центра восточноевропейских и международных исследований, в колонке для The Guardian написала, что конец полномасштабной войны России против Украины до сих пор не просматривается, даже несмотря на рост международной поддержки и оживление дипломатических контактов.

При этом президент Зеленский ранее намекал, что война в Украине может завершиться уже в первой половине 2026 года.

