США с самого начала вторжения 24 февраля разрабатывали планы реагирования на непредвиденные обстоятельства.

США обдумывают, как реагировать на ряд потенциальных сценариев эсклации российско-украинской войны, включая сценарий, согласно которому русские могут применить тактическое ядерное оружие в Украине.

Об этом CNN сообщили три источника, проинформированных о последних разведданных.

США с самого начала вторжения 24 февраля разрабатывали планы реагирования на непредвиденные обстоятельства, в том числе на возможность того, что Путин может пойти на "ядерную демонстрацию".

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Рассматриваются варианты удара по Запорожской АЭС или подрыв ядерного устройства на большой высоте или вдали от населенных пунктов.

Официальные лица предупреждают, что США не обнаружили подготовки к нанесению ядерного удара.

Угроза ядерного удара России - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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