'Это совсем другое': эксперт объяснил, какие в РФ могут возникнуть проблемы с 'Геранью' нового поколения

По его словам, в РФ ушло до двух лет, чтобы наработать классическую версию "Шахеда".

Россия еще в самом начале закупила несколько моделей иранских дронов, но до недавнего времени Украина видела только "Шахеды". Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович, комментируя появление у Москвы нового БПЛА "Герань-5".

"Сейчас мы видим расширение этой линейки. Пока что это 2-3 в неделю. Но мы помним в 2022 году, когда россияне начинали использовать "Шахеды", их количество тоже было очень небольшим", - сказал Попович в эфире "Radio NV".

Эксперт отметил, что сейчас возникает вопрос, насколько российская оборонная промышленность способна выпускать одновременно несколько моделей БПЛА. Он напомнил, что на разработку "Шахедов" у россиян ушло полтора-два года.

"Тем более здесь сейчас реактивный двигатель. Это совсем другое. Хотя из того, что я видел - огромная взаимозаменяемость. То есть используются детали максимально российского происхождения, которые используются на предыдущих "Герань-3" и "Герань-4", - добавил Попович.

БПЛА "Герань-5": что известно

Ранее о первом применении россиянами новой модели БПЛА "Герань-5" сообщили в ГУР. Отмечалось, что масса боевой части "Герань-5" составляет около 90 кг, а заявленная дальность поражения - около 1 000 км.

Аналитики из Института изучения войны, комментируя появление в РФ нового БПЛА, отмечают, что Россия модифицирует свои беспилотники для ударов по украинской системе ПВО. Эксперты отмечают, что Москва могла открыть внутреннюю производственную линию для этого нового типа беспилотников, что стало возможным благодаря передаче иранских технологий.

