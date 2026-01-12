В 'ПриватБанке' подорожал евро: свежий курс валют на 12 января

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,29 грн, а евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 12 января, подешевел на 5 копеек и составляет 43,30 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 50,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,70 гривни, а евро - по курсу 49,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на прежнем уровне – 43,29 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 50,76 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 12 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 9 января, - 42,99 грн/долл.)

В отношении евро гривня несколько укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,14 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

Доллар 9 января укрепился во время вялых торгов в Азии. Рынки ожидали отчета о занятости в США и готовились к возможному решению Верховного суда об использовании президентом Дональдом Трампом чрезвычайных полномочий для введения пошлин. Тогда индекс доллара США, отражающий его динамику по отношению к корзине из шести основных валют, вырос на 0,1% до 98,933, приблизившись к самому высокому уровню за месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: