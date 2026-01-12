Морозы до -22° и снег: суровая зима не покинут Украину в ближайшие дни

Особенно холодно будет на севере страны.

В ближайшую неделю погода в Украине по-прежнему будет очень холодной и с периодическим снегом. Особенно морозными будут ночи на севере страны, где температура будет опускаться до -20°...-22°. С середины недели, 15 января, чуть теплее станет на западе и юге - до -1°...-6° днем, но в конце недели температура снова начнет снижаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале, 12 января, на западе страны будет пасмурно и местами пройдет снег. На остальной территории ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Днем в большинстве областей -10°...-15°, на западе -5°...-9°, на юге - местами до -2°.

13 января погода существенно не изменится, но на севере Украины станет холоднее ночь - до -20°...-21°.

В среду, 14 числа, в большинстве областей будет облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, а на юге - пасмурно и небольшой снег. Ночью на севере -18°...-22°, на остальной территории морозы будут менее суровые. Днем -5°...-12°.

В середине недели, 15 января, на западе Украины пройдет небольшой снег, а температура днем повысится до -1°...-8°. На остальной территории будет сухо, облачно с прояснениями. Также теплее станет на юге, -1°...-4°. На остальной территории страны сохранятся сильные морозы.

Перед выходными, 16 января, на юге и юго-востоке ожидается -5°...0°, на западе -1°...-8°, а на остальной территории днем будет -8°...-11°. Пасмурно, но без существенных осадков.

На выходных ситуация существенно не изменится. Только в субботу на западе Украины станет еще чуть теплее. Особенно на Закарпатье, где ожидается легкий "плюс". Однако уже в воскресенье, 18 января, температура снова начнет снижаться.

