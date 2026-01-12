Россия в мороз оставила без света жителей 7 областей

Еще более 200 населенных пунктов остались без света из-за плохой погоды.

Российские войска в ночь на 12 января нанесли очередной удар по украинской энергетике. В результате атаки временно остались без электроснабжения жители семи областей.

Заместитель министра энергетики Роман Андарак на брифинге сообщил, что в результате атаки без света оказались потребители в Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях.

"Энергетики начали аварийно-восстановительные работы еще ночью", - отметил чиновник.

Он уточнил, что в Черниговской области враг повредил энергетический объект, в результате чего ряд населенных пунктов были отключены от электроснабжения.

"Восстановление электроснабжения начнется, как только это позволит ситуация с безопасностью", - заверил чиновник.

В Минэнерго добавили, что из-за неблагоприятных погодных условий обесточен 161 населенный пункт в Киевской области, 48 - в Закарпатской, 36 - в Днепропетровской и 15 - в Черниговской областях.

"Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий", - отметил Андарак.

Заместитель министра также сообщил, что в Одесской и Житомирской областях продолжаются восстановительные работы, чтобы вернуть свет потребителям.

Кроме того, ремонты после обстрела в ночь на 9 января продолжаются в столице и Киевской области. На части Правобережья и Левобережья Киева применяются экстренные отключения.

"Сейчас в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области, Одесской, Харьковской и Донецкой областях применяются аварийные графики. Их продолжительность может зависеть от существенного снижения температуры воздуха", - подытожил заместитель министра энергетики.

Атака РФ на украинскую энергетику - последние новости

В ночь на 9 января Россия массированно обстреляла Киев дронами и ракетами, в результате чего у части жителей столицы и области возникли перебои со светом, водой и теплом.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, из-за последствий атаки РФ без тепла временно осталась более половины домов. Также на всей территории столицы временно действовали экстренные отключения. Позже столичные власти сообщили о восстановлении водоснабжения в столице.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что дома, которые получали тепло от ТЭЦ-5, на время ремонта могут отапливаться по временным схемам.

