Отдельного украинского Дня дочери не существует, но есть международная дата.

Иметь дочь - самое большое счастье в жизни каждого отца и матери. Ежегодно украинцы отмечают несколько дат, известных как День дочери. Самые известные такие дни - 12 января и 25 апреля. Но на самом деле ни одна из этих дат не является официальным праздником.

Мы разобрались, когда День дочери празднуется на самом деле, как отмечается и что можно пожелать самому родному человеку.

Когда будет День дочери в Украине 2026

Отдельного праздника в честь дочерей в Украине нет. Поэтому наши граждане отмечают даты, которые считают международными.

Один из таких дней - 12 января. Неизвестно, кто и почему предложил чествовать дочерей в этот день. Официально такая дата никак не связана с семейным праздником. Хотя в интернете многие люди именно в эту дату поздравляют своих дочерей.

Также многие украинцы считают, что Международный день дочери наступает в апреле. Но на самом деле эта дата, вероятно, придумана в России. Впервые праздновать 25 апреля День дочери предложили на российских сайтах, поэтому украинцев этот праздник никак не касается.

Официального единого всемирного события в честь дочерей нет. Но самым популярным в мире стал Индийский день дочери, который выпадает на четвертое воскресенье сентября. В 2026 году это 27 сентября. Дата получила популярность из-за того, что наступает в выходной, когда всем удобно собраться с семьей и провести вечер вместе.

Традиции и поздравления на День дочери в Украине

Любимыми традициями праздника являются вручение подарков и проведение совместного времени с дочерью. Социальные и правозащитные организации в эту дату распространяют информацию о проблемах, которые переживают маленькие девочки по всему миру: дискриминация, ограниченный доступ к образованию, ранние принудительные браки и тому подобное.

27 сентября родители могут отправить самому родному человеку поздравления с Днем дочери 2026. Вот что можно пожелать в честь события:

Дорогая, поздравляю тебя с Днем дочери! Ты – самое большое сокровище в моей жизни. Пусть у тебя все будет хорошо. Знай, что ты лучшая, самая красивая в мире и моя самая большая гордость.

***

Доченька, поздравляю тебя с праздником. Всегда будь уверена в себе, достигай успехов и не бойся неудач, встречай каждый новый день с широкой улыбкой. Мы тебя очень любим и во всем поддержим!

***

Поздравляю тебя с праздником, доченька, и желаю купаться в любви, жить интересно и насыщенно, воплощать в жизнь все свои планы и иметь много счастливых моментов. Будь успешной, никогда не болей и не знай беды!

***

Дорогая доченька, ты лучшее, что случилось в нашей жизни. Пусть и твоя собственная жизнь будет полна любви, безграничного счастья, ошеломляющих успехов и добрых людей. Желаю тебе вырасти достойным, счастливым человеком с верой в безоблачное будущее!

