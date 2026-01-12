В гробнице возрастом 1110 лет нашли ценные артефакты, пролившие свет на эпоху знаменитой династии

Особенно выделялась гробница жены военного офицера, отличавшаяся богатством найденных вещей.

Археологи обнаружили гробницу знатной женщины эпохи династии Тан, известной в Китае как "золотой век", что позволило получить новые сведения о торговых сетях VII века. Об этом пишет Interesting Engineering.

В период с 2022 по 2024 год Шэньсийский провинциальный институт археологии провел раскопки ряда древних гробниц в деревне Цзяли, Цзыань. Среди них особенно выделялась гробница жены военного офицера, отличавшаяся богатством найденных вещей.

Важно, что благодаря четкой дате - 17 мая 698 года н.э. - археологи смогли однозначно определить, что гробница принадлежала Ма Сан Нян, а также дату и место ее смерти. Вместе с ней были захоронены изысканный набор для ухода за собой, изготовленный из золота и серебра, и 19 персидских монет в отличном состоянии сохранности.

Наличие персидских монет в ее гробнице отражает историческую привлекательность захоронения этой знатной женщины, поскольку в нем были обнаружены образцы ремесла, сочетающие в себе как местные, так и зарубежные стили. Это открыло богатый взгляд на торговые сети и культурный обмен в одну из самых влиятельных эпох Китая: династию Тан.

Гробница, отражающая золотую эпоху

Отмечается, что в общей сложности было обнаружено 19 бронзовых, железных, каменных и, что особенно важно, золотых и серебряных артефактов. Они подтверждают версию о том, что династия Тан была утонченной и изысканной в истории Китая, отличавшейся изобилием, стабильностью и, следовательно, процветающей культурной жизнью, сообщает The History Blog. А статье сказано:

"И именно поэтому в ее гробнице были найдены искусно изготовленные личные вещи, такие как ее косметичка, которая была практически произведением искусства, поскольку она была придворной дамой того времени".

Аксессуары для волос из золота и серебра

Это демонстрирует, насколько далеко простиралась империя, к которой она принадлежала.

В загробную жизнь она унесла с собой самые близкие ей вещи. Среди них были бронзовое восьмиугольное зеркало, украшенное цветами и птицами, золотая заколка для волос и золотой гребень с богатой детализацией, филигранью и зернистостью. Среди серебряных предметов были треножный сосуд и серебряный кубок с замечательными изображениями винограда и жимолости.

Интересно, что этот дизайн демонстрирует влияние западной иконографии на китайское ремесленное мастерство, ориентированное на элиту. Общество династии Тан было космополитичным и многообразным благодаря существованию Шелкового пути.

Сасанидские персидские монеты отражают далеко идущие связи Китая с известным миром. По словам одного из ведущих исследователей, её гробница предоставляет "важные вещественные свидетельства культурного взаимодействия и международной торговли во времена династии Тан".

Важно, что эти находки укрепили их статус, закрепившийся в истории как одна из самых тесно связанных империй средневековья, что повлияло даже на самые личные вещи, находившиеся в руках людей, живших в блистательном "золотом веке".

