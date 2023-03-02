В РФ пытаются убедить свою аудиторию, что Украина якобы уже мобилизует дедушек.

Русские пропагандисты из РЕН-ТВ придумали страшилку о мобилизации в Украине, использовав шуточное видео украинского блогера-пенсионера, известного по никнейму "Дед Толя".

Как обратил внимание Телеграм-канал "НеШутки", пропагандисты выпустили в эфир фейковый сюжет о том, что в Украине уже критически не хватает мобилизационных кадров. Мужчин призывного возраста якобы уже нет, поэтому повестки приносят "пенсионерам и несовершеннолетним".

В качестве доказательства этой чепухи пропагандисты показали россиянам шуточное видео из соцсетей, на котором дед Толя говорит, что он "не годен" и ему 85 лет. Кстати, в Украине этот ролик стал мемным.

Видео дня

Пропагандисты также придумали, что "западные кураторы" приказали Украине "отправлять на войну 15-летних юношей".

Кто такой дед Толя

Дед Толя - это 85-летний дедушка Анатолий из Каменца-Подольского Хмельницкой области, известный в украинских соцсетях блогер и человек-мем. На его блог подписаны сотни пользователей. Видео собирают миллионы просмотров.

У деда Толи брали интервью топовые украинские блогеры, в частности Дмитрий Гордон и Рамина Эсхакзай. Блогер открыто демонстрирует антироссийскую позицию, осуждает российское вторжение и собирает деньги на поддержку ВСУ.

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