Следователи говорят о возгорании газовоздушной смеси.

В Башкортостане произошел взрыв на территории завода "Авангард", который находится в городе Стерлитамак. Сообщается о троих погибших.

Российские СМИ со ссылкой на государственную корпорацию "Ростех" пишут, что инцидент произошел в цехе, который готовили под снос. Взрыв прогремел во время демонтажа трубопровода. В Управлении Следственого комитета по Башкортостану открыли уголовное дело о нарушении требований безопасности.

"5 августа на территории одного из предприятий города Стерлитамака при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате трое работников получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Видео дня

Известно, что "Авангард" выполняет гособоронзаказы по утилизации вооружения и техники, а также выпускает химическую продукцию и промышленные взрывчатые вещества для взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах.

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