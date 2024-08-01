Отмечается, что можно подвергнуть сомнению сам факт наличия "спецбоеприпасов" у россиян под такие ракеты.

Минобороны РФ заявило о начале третьего этапа учений "нестратегических ядерных сил". Речь идет о маневрах по отработке применения тактического ядерного оружия. При этом россияне демонстрировали кадры подвески на истребитель-перехватчик МиГ-31БМ ракет "воздух-воздух" типа Р-33, пишет Defence Express.

"На этих кадрах привлекает внимание натянутая над МиГ-31БМ защитная сетка на случай возможной атаки украинских беспилотников, хотя действие происходит на аэродроме "Большое Савино" в городе Пермь в 1500 километрах от границы с Украиной" - пишет издание.

Также аналитики отметили, что россияне избрали достаточно рискованный объект, так как "Большое Савино" является аэропортом совместного пользования, где постоянно приземляются пассажирские самолеты гражданской авиации.

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Кроме того, внимание аналитиков привлекло и то, что для этой "игры мышцами" россияне выбрали ракету класса "воздух-воздух", поставленную на вооружение еще в 1980-х годах, и по которой на самом деле не было данных об установке ядерной боеголовки.

"Дальность пуска этой ракеты в зависимости от модификации колеблется в диапазоне 120-160 километров, а заявленная вероятность поражения цели одной ракетой - 0,65. Другими словами, чтобы гарантированно сбить одну воздушную цель, нужно запускать сразу две Р-33, хотя на перехватчике МиГ-31 можно повесить максимум шесть таких ракет, - говорится в публикации. - Поэтому с одной стороны, можно подвергнуть сомнению сам факт наличия "спецбоеприпасов" у россиян под ракеты "воздух-воздух" типа Р-33. С другой стороны, следует зафиксировать сам факт, что военные РФ пытались продемонстрировать вроде бы возможное использование такого рода оружия".

Российские МиГ-31 - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что самолет МиГ-31 является одним из наиболее угрожающих и самых массовых в строю российской авиации. Однако, за последние 30 лет имеющийся парк МиГ-31 в распоряжении РФ сократился вчетверо.

Сообщалось, что на данный момент известно о наличии 85 перехватчиков МиГ-31БМ (может применять ракеты "воздух-воздух" большой дальности типа Р-37М), 12 МиГ-31К (носители ракет "Кинжал") в строю ВКС РФ и еще 32 МиГ-31БМ в составе морской авиации России - всего получается 129 самолетов.

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