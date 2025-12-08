Украинский шеф-повар и ресторатор Ольга Мартыновская пожаловалась, что из-за отключения света ей затопило квартиру.

Сегодня ночью судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором ходит по залитому водой полу. Оказалось, что во время стабилизационных отключений женщина открыла кран с водой, но, поскольку воды не было, забыла его закрыть:

"Когда нет света, то нет и воды. Когда ты л*х, то забыл закрыть кран. Когда включили свет - собирай воду".

На ролике можно услышать, как вода "плещется" под ногами Мартыновской. Женщина отметила, что квартиру так залило за два часа, когда ее не было дома. Она посоветовала подписчикам во время отключений проверять не только электроприборы, но и краны.

Напомним, как сообщал УНИАН, во время одного из российских массированных обстрелов Киева задело квартиру Ольги Мартыновской. Судья шоу "МастерШеф" тогда сообщила, что их с дочкой в ту ночь чудом не было дома - она сама была в Николаеве, а ее дочь - в Чернигове.

