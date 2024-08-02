Они утверждают, что наказывать нужно только Путина, а простые россияне якобы вообще ни при чем.

Освобожденный по обмену с США российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза раскритиковал западные санкции против России. Свое заявление он сделал на пресс-конференции в Бонне.

"Часто санкции направлены не против режима Путина и преступников в его окружении, а против всей страны. Это несправедливо и контрпродуктивно", – заявил он.

Он отметил, что и в самой России, и на Западе путают понятия "Отечество" и "Ваше превосходительство".

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"Разве [в России] не существует десятков миллионов людей, которые, даже по данным ВЦИОМ, выступают против войны? Поэтому я вижу основной акцент своей деятельности в том, чтобы напоминать людям в свободном мире, что Россия и Путин — это не одно и то же. Санкции должны быть откалиброваны таким образом, чтобы они были направлены на Путина, а не просто на граждан России", — заявил Кара-Мурза.

Также оппозиционер выразил мнение, что мира и стабильности в Европе не может быть без участия России, как крупнейшей страны континента.

Другой оппозиционер – Андрей Пивоваров – поддержал идею ослабления санкций против России. По его мнению, это нужно, чтобы разоблачить миф о том, что за границей "ненавидят русских".

"Я прошу западные страны протянуть руку россиянам: если ослабить санкции для простых людей, они поймут, что живут плохо не потому, что Запад испортил им жизнь", – заявил он.

Большой обмен заключенными между РФ и Западом

Как писал УНИАН, накануне в Турции состоялся обмен заключенными между РФ и странами Запада. В Россию в частности были переданы двое российских шпионов, которые притворяясь аргентинцами, и были схвачены в Словении, а также киллер Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство чеченского оппозиционера.

Взамен Россия передала американских журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашову, а также нескольких российских оппозиционеров, в том числе Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина.

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