Сообщается, что основной его продукцией являются системы управления межконтинентальными баллистическими ракетами.

В Екатеринбурге горит российский оборонный завод "НПО автоматики им. Н.А. Семихатова". Российские Telegram-каналы публикуют видео масштабного пожара.

По данным МЧС РФ, горит крыша цеха с химической продукцией. Площадь пожара - 800 квадратных метров. О пострадавших информация якобы не поступало.

Известно, что "НПО автоматики им. Н.А. Семихатова" - один из крупнейших предприятий РФ в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, данный завод специализируется на разработке и производстве систем управления и средств автоматизации, и основной его продукцией являются системы управления межконтинентальными баллистическими ракетами морского, а также шахтного базирования.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 июля дроны атаковали военный аэродром "Моздок" в Северной Осетии РФ. При этом было публиковано несколько видео последствий атаки.

Отмечалось, что в небе были видны следы от пуска ракет ПВО. Предварительно, разрушений и жертв нет. Глава республики Сергей Меняйло традиционно для российских властей отчитался об уничтожении БПЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: