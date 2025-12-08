Как сообщают СМИ, по состоянию на сейчас станция уже возобновила работу после российского удара.

Украинские специалисты возведут новое здание вокзала в Фастове, что находится в Киевской области. Российские войска фактически уничтожили сооружение.

Об этом сообщил фастовский городской голова Михаил Нетяжук в Facebook.

"По результатам заседания штаба ликвидации последствий вражеской атаки под председательством руководителя "Укрзализныци" Александра Перцовского принято решение о полном демонтаже поврежденной конструкции и строительстве нового вокзала в Фастове", - написал он.

Проект должен пройти процедуру публичных обсуждений. К работе над ним обещают привлечь жителей общины. Во время строительства объекта на перроне будет находиться временная модульная конструкция (сейчас установили палатку).

Хроника российских ударов - главные новости

6 декабря россияне нанесли очередной удар по Украине. В городе Фастов в результате атаки возникли пожары, были разрушены железнодорожный вокзал и моторно-вагонное депо.

Также сообщалось, что в Новых Петровцах из-за попадания обломков беспилотников возник пожар на территории складского здания. Кроме этого в населенном пункте загорелись грузовые автомобили и были повреждены жилые дома.

Недавно россияне нанесли новый удар по Фастову. Во время атаки занялись кровли 3-этажного и одноэтажного зданий на площади 1500 квадратных метров.

