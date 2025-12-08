На фоне усовершенствований РФ, растет роль средств РЭБ в Украине, отметил Храпчинский.

РФ на протяжении всей войны модернизировала "Шахеды". В частности, в начале эти БПЛА не способны были совершать вылеты в непогоду, тогда как сейчас они используют туман для маскировки.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Анатолий Храпчинский - производитель средств радиоэлектронной борьбы.

"Враг активно развивает возможности межсвязи, которые помогают ему коммуницировать между "Шахедами". И такое количество "Шахедов" в воздушном пространстве, можно понять, как формируются каналы связи и как они могут растягиваться даже до запада Украины. Потому что на самом деле это связь, которая позволяет всесторонне использоваться для обмена информацией, для передачи видео... Условно говоря, это как малые "Старлинки" на орбите. Эти "Шахеды" используются как ретрансляторы для передачи информации", - сказал Храпчинский.

Он отметил, что на фоне этого совершенствования возрастает роль средств радиоэлектронной борьбы. И это касается не только противодействия навигационных сигналов БПЛА, но и каналов коммуникации.

"И здесь нужно говорить о быстром развертывании очередного эшелона против средств радиоэлектронной борьбы... То есть надо развивать широкополосную систему помех, которая поможет нам отвечать на современные вызовы. Потому что то, что мы сейчас видим по частотам, это только начало. То есть мы говорим о том, что гораздо больший спектр возможностей в этих средствах. И когда враг уйдет за частоты 8 000, нам будет дороже это делать и сложнее", - добавил Храпчинский.

Ранее о том, что РФ совершенствует системы связи в "Шахедах", сообщал и эксперт по системам РЭБ и военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он отмечал, что РФ пытается создать целую сеть связи "Шахедов", что значительно усложняет процесс ее подавления.

Также ранее "Флеш" рассказывал, что РФ наращивает использование Shahed-107 в прифронтовых регионах Украины. По словам эксперта, эти БпЛА произведены в 2024 году в Иране. Пока что этот БПЛА до конца не изучен, отметил Бескрестнов.

