Цены на огурцы побили рекорд за несколько лет.

Оптовые цены на овощи в Украине за последнюю неделю в большинстве не изменились, однако некоторые позиции прибавили в стоимости. Так, на одну гривню подорожали картофель и белокочанная капуста - с 8-12 до 9-12 и с 7-10 до 8-10 гривень соответственно.

При этом аналитики проекта EastFruit сообщили, что стоимость остальной капусты - синей, пекинской, цветной и брокколи - не изменилась. Сильно просела нижняя граница цен на репчатый лук. Раньше его продавали по 7-9 гривень за килограмм - сейчас он стоит в пределах 4-9 гривень.

Огурцы подорожали на 20 гривень и тем самым побили рекорд восьмилетней давности. Килограмм огурцов сейчас отпускают по 90-160 гривень, тогда как неделей ранее продавали по 70-160 гривень.

А вот сладкий перец подешевел. Цена на него снизилась с 95-135 гривень до 90-110 гривень за килограмм.

Во фруктовом сегменте выросла верхняя граница цен на яблоки - с 20-35 до 20-40 грн/кг и на апельсины - с 65-125 до 65-135 грн/кг. Так же расширился диапазон цен и на бананы - с 52-58 до 52-70 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы эксперты

Экономист Олег Пендзин сообщил, что украинцам стоит готовиться к сезонному повышению цен на продукты. Из-за увеличения спроса перед Рождеством и Новым годом продукты могут подорожать в среднем на 10%.

В то же время по мнению заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, длительные отключения электроэнергии могут привести к подорожанию мяса и молочной продукции аж на 30%.

