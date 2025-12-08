По словам военного, о катастрофе там речь не идет.

Нанесение вреда украинским гражданским и военным было целью ударов России по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области. Об этом в эфире "Суспільне" сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, точно оценить последствия можно будет после информации о степени повреждений.

Тимочко отметил, что подрыв дамбы создаст проблемы в логистике, даже не столько для военных, сколько для гражданских, поскольку будет "намокание большой территории, а под зиму - это замерзание".

"Прежде всего должны понимать, что противнику, если он планирует там наступать, это замедлит перемещение", - добавил он.

Военный отметил, что объемы Печенежского водохранилища не могут быть критическими и привести к катастрофе.

"Говорить, что это какая-то уникальная стратегия россиян, не стоит. Все же, у них задачей является нанести максимальный вред украинцам. Я думаю, они просто дотянулись до нее (речь идет о плотине - УНИАН) и нанесли удар. Это тактика россиян", - подчеркнул Тимочко.

Удар по плотине Печенежского водохранилища - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 декабря стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области.

Начальник Печенежской сельской военной администрации Александр Гусаров отмечал, что по состоянию на 12 часов 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины было прекращено.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила о временном закрытии движения на двух автомобильных дорогах территориального значения: Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук вблизи поселка Печенеги; Т-21-04 Харьков - Волчанск - КПП "Чугуновка" вблизи поселка Старый Салтов.

В ведомстве пояснили, что ограничения введены в связи с вражеским обстрелом, который привел к опасным повреждениям дорожной инфраструктуры. Для обеспечения движения транспорта организован маршрут объезда: Чугуев - Коробочкино - Лебяжье - Приморское - Хотомля - Волчанск.

