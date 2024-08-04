Оккупанты угрожают развернуть ракеты в ядерном оснащении.

"Часы Судного дня", символизирующие степень мировой напряженности из-за ядерной угрозы, показывают "без двух минут".

С таким заявлением выступил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков. "Эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется их бой", - цитируют его росСМИ.

Чиновник заявил, что Россия может развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на действия Запада. По его словам, Москва не собирается идти на уступки Соединенным Штатам Америки, "если они будут пытаться навязать что-то выгодное только им". Договариваться можно только "баш на баш", добавил он.

Видео дня

Также Рябков уверяет, что Белому дому и Кремлю удалось избежать "эскалационного витка" благодаря телефонному разговору министров обороны Ллойда Остина и Андрея Белоусова.

Ядерные угрозы России

В июле стало известно, что в 2026 году Соединенные Штаты начнут развертывать в Германии оружие большой дальности.

Вскоре кремлевский правитель Путин заявил, что РФ развернет ракеты средней и малой дальности, если американцы пойдут на этот шаг.

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что их не пугают российские угрозы.

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