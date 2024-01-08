Власти утверждают, что "хлопок" не причинил существенного ущерба.

В городе Нижний Тагил (Свердловская область) произошел взрыв на железнодорожных путях. Власти утверждают, что все обошлось без серьезных последствий.

Инцидент произошел в районе станции Сан-Донато (в черте города Нижний Тагил), рядом с которой находится нефтебаза. По данным телеграм-канала "База", под железнодорожной цистерной сработало взрывное устройство, после чего рядом с местом взрыва нашли еще одно взрывное устройство.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что на месте взрыва нашли не одно, а целых два взрывных устройства. Причем источники паблика утверждают, что заминировано было не железнодорожное полотно, а сами железнодорожные цистерны с топливом, которые как раз выехали с нефтебазы. Взрывные устройства якобы были найдены на дне двух цистерн.

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"Состав был заминирован ещё на нефтебазе, так как отсутствуют какие-либо следы на снегу, да и посторонних на станции никто не видел. В настоящее время личный состав местного МВД, который был поднят по тревоге, оцепил место взрыва и саму нефтебазу, там сейчас отсматривают записи с камер видеонаблюдения", – пишет ВЧК-ОГПУ.

Факт инцидента подтвердили в антитеррористической комиссии Свердловской области. Там утверждают, что в результате "хлопка" схода железнодорожных вагонов не произошло и повреждений железнодорожного полотна тоже не зафиксировано.

Однако региональное отделение Российских железных дорог предупредило, что из-за "оперативных мероприятий" движение поездов по этой ветке сегодня будет "ограничено."

Другие инциденты в России

Как писал УНИАН, в последнее время ряд российских металлургических предприятий пострадал от волны пожаров. Из-за санкций усложнился процесс импорта оборудования для горно-обогатительных предприятий России, что препятствует своевременной замене изношенной техники.

Также мы рассказывали, что в РФ стотысячный город сидит без света и с холодными батареями. Местный губернатор "переводит стрелки" за случившуюся ситуацию на Вооруженные силы Украины.

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