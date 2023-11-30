Этот железнодорожный путь РФ использует для сообщения с Китаем и для военных поставок.

Служба безопасности Украины заставляет россиян находиться в постоянном напряжении, потому что организовала взрыв на Байкало-Амурской магистрали.

Об этом сообщили УНИАН осведомленные источники. В частности, сегодня ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северомуйском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии.

"Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. И сейчас этот путь, который Россия использует в том числе и для военных поставок, парализован", - сообщили источники.

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Как отмечают источники, этот подрыв стал очередной успешной спецоперацией Службы безопасности, которая продолжает держать россиян в постоянном напряжении. В то же время в спецслужбе это официально не комментируют.

"Во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ", - отметили источники.

Взрывы на территории РФ

Как сообщал УНИАН, в августе 2023 года советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что взрывы на территории Российской Федерации участятся, а их эффективность будет улучшаться.

На днях военный эксперт Петр Черник рассказал, по чему в первую очередь нужно бить на территории Российской Федерации. Первая цель - любые цеха, производящие хоть какое-то оружие, а вторая - железнодорожные полотна и железнодорожные узлы.

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