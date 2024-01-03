Местный губернатор "переводит стрелки" за случившуюся ситуацию на Вооруженные силы Украины.

В России "стотысячный" город Железногорск с самого утра сидит без света с холодными батареями и обвиняет в своем незавидном положении Вооруженные силы Украины.

В частности, местный губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Железногорск полностью отключен от электричества и теплоснабжения из-за "атаки" украинской армии.

"Для безопасной организации работ по восстановлению повреждений были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске", - заявил он.

Ремонтные работы в РФ обещали завершить оперативно, в течении двух часов, однако еще в полудень вода в домах отсутствовала. Старовойт заявил, что населению организовали "подвоз воды" и опубликовал места, где можно встать в очередь.

Ситуация с водоснабжением по состоянию на 14:12 по местному времени (13:12 по Украине) так и не была урегулирована.

В свою очередь российская журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале "Осторожно новости" уточняет, какая сейчас ситуация в Железногорске:

"Магазины закрыты. Люди растеряны. Службы не подготовлены, дозвониться невозможно."

Также проект пишет, что заправки и банкоматы города не работают. Всю воду успели раскупить, а расплатиться можно только наличными.

В Курской области ударили по ж/д вокзалу

Удары по военной инфраструктуре Курской области происходят регулярно, так как она находится вблизи границы с Украиной и регулярно используется РФ для войны. Так, 16 декабря по району местного железнодорожного вокзала ударил неизвестный дрон.

Тогда на атаку также жаловался Старовойт. Он заявлял о повреждении компрессорной станции в городе Дмитриев.

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