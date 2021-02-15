Пострадавшую госпитализировали / фото facebook.com/ Нацполиция
В Москве девушка выжила после падения с 16 этажа.
Читайте также"Жуткий" памятник Аленке из российского села продали на аукционеОб этом пишет Mash.
По данным телеграм-канала, девушка сорвалась из окна дома №20 по Новокосинской улице. Она приземлилась на заснеженный козырек подъезда.
Пострадавшую госпитализировали. Так как документов при ней не было, правоохранители устанавливают её личность.
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