Девушка приземлилась на заснеженный козырек подъезда.

В Москве девушка выжила после падения с 16 этажа.

Читайте также"Жуткий" памятник Аленке из российского села продали на аукционеОб этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, девушка сорвалась из окна дома №20 по Новокосинской улице. Она приземлилась на заснеженный козырек подъезда.

Пострадавшую госпитализировали. Так как документов при ней не было, правоохранители устанавливают её личность.

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Автор: УНИАН